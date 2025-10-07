Presentan Medio Maratón 21K Puebla 2025: Estas Son las Rutas, Playera y Medalla

Este 26 de octubre la capital poblana protagonizará el Medio Maratón 21K Puebla 2025 mismo que espera reunir a más de 3 mil corredores locales, nacionales e internacionales para promover el deporte en la Angelópolis.

El Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), llevó a cabo la presentación oficial de las rutas, la medalla y la playera conmemorativa de la justa deportiva.

La cita es el domingo 26 de octubre a las 07:00 horas teniendo como salida y meta la Calle Sirio, Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde podrán participar en rutas de 5.6, 10 y 21 kilómetros.

Será la primera vez que el Medio Maratón 21K Puebla se realice fuera del Centro Histórico

Durante su intervención, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que este medio maratón será una fiesta deportiva para todas y todos los poblanos, recordando que será la primera vez que la justa poblana se realice fuera del Centro Histórico de Puebla.

Estamos buscando generar cosas innovadoras que le puedan aportar valor a las y los ciudadanos, decidimos mover la ruta a esta parte de la ciudad que representa la parte moderna, el dinamismo, pensando que sea una ruta amigable para todas las y los corredores, presenta en sus tres distancias pocos cambios de elevación.

Medio Maratón 21K Puebla contará con tres rutas

En dicho acto se dieron a conocer los detalles de las distintas distancias que conforman el evento, entre ellas las rutas de 5.6, 10 y 21 kilómetros, además de presentar la playera oficial y la medalla que reconocerá el esfuerzo de las y los participantes.

Además, se busca atraer visitantes nacionales e internacionales, para dinamizar la economía local en hoteles, restaurantes, transporte; comercios y posicionar a la capital como un destino deportivo y turístico.

Cabe destacar que la medalla y playera incorporan elementos representativos de la arquitectura poblana, fusionando el estilo tradicional con el moderno.

