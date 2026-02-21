Celebran en Puebla el 113 Aniversario del Ejército Mexicano en la XXV Zona Militar

La mañana de este 21 de febrero se conmemoró el 113 Aniversario del Ejército Mexicano, en las instalaciones de la XXV Zona Militar de la ciudad de Puebla,

con una ceremonia alusiva al Día del Ejército Mexicano.

Al evento acudieron autoridades municipales, estatales y federales, para hacer un reconocimiento especial a la lealtad, disciplina y compromiso de todas las mujeres y hombres que protegen a la nación.

Los elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tienen como misión primordial, el apoyo a las familias en momentos difíciles, tales como desastres naturales o hechos de inseguridad.

La disciplina es la fuerza que impulsa, el honor es el camino y la lealtad es la brújula del soldado mexicano

Reconocen labor del Ejército Mexicano en Puebla por el 113 Aniversario

Se recordó que desde su origen el Ejército Mexicano ha sido más que una fuerza armada, pues su misión es representar la voluntad de un pueblo decidido a defender su libertad e independencia.

El anhelo de justicia y determinación es la principal premisa de la Defensa Nacional; el 19 de febrero de 1913, tras el decreto de Venustiano Carranza que creó el Ejército Constitucionalista en respuesta contra Francisco I. Madero.

Día del Ejército Mexicano en Puebla 19 de Febrero de 2026

Entregan reconocimientos a elementos destacados del Ejército Mexicano en Puebla

Actualmente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Fuerza Aérea, se conforma con más de 2,500 efectivos al servicio de la nación.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a personal militar que se ha destacado en operaciones, Plan DN-III-E y adiestramiento.

Con información de N+

