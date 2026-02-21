Celebran en Puebla el 113 Aniversario del Ejército Mexicano en la XXV Zona Militar
N+
Con una ceremonia se reconoce la lealtad, disciplina y compromiso de quienes que protegen a la nación y apoyan a las familias en momentos difíciles.
COMPARTE:
La mañana de este 21 de febrero se conmemoró el 113 Aniversario del Ejército Mexicano, en las instalaciones de la XXV Zona Militar de la ciudad de Puebla,
con una ceremonia alusiva al Día del Ejército Mexicano.
Al evento acudieron autoridades municipales, estatales y federales, para hacer un reconocimiento especial a la lealtad, disciplina y compromiso de todas las mujeres y hombres que protegen a la nación.
Los elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tienen como misión primordial, el apoyo a las familias en momentos difíciles, tales como desastres naturales o hechos de inseguridad.
La disciplina es la fuerza que impulsa, el honor es el camino y la lealtad es la brújula del soldado mexicano
Reconocen labor del Ejército Mexicano en Puebla por el 113 Aniversario
Se recordó que desde su origen el Ejército Mexicano ha sido más que una fuerza armada, pues su misión es representar la voluntad de un pueblo decidido a defender su libertad e independencia.
El anhelo de justicia y determinación es la principal premisa de la Defensa Nacional; el 19 de febrero de 1913, tras el decreto de Venustiano Carranza que creó el Ejército Constitucionalista en respuesta contra Francisco I. Madero.
Entregan reconocimientos a elementos destacados del Ejército Mexicano en Puebla
Actualmente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Fuerza Aérea, se conforma con más de 2,500 efectivos al servicio de la nación.
Durante el evento, se entregaron reconocimientos a personal militar que se ha destacado en operaciones, Plan DN-III-E y adiestramiento.
Historias recomendadas:
- Ejército Activa Plan DN-III-E en Puebla para Damnificados por Fuertes Lluvias e Inundaciones
- "Fuerzas Armadas son Garantía de que México Decidirá su Destino con Independencia": Sheinbaum
- Ejército Mexicano Destruyó Más de 150 Armas de Fuego en Puebla
Con información de N+
JAPR