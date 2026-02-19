"Fuerzas Armadas son Garantía de que México Decidirá su Destino con Independencia": Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza hoy, 19 de febrero de 2026, la ceremonia del Día del Ejército Mexicano.

En la conmemoración del 113 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas mexicanas, celebrada en el complejo de la Industria Militar en Puebla, la presidenta Sheinbaum aseguró que las "Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia".

En un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras FuerzasAarmadas son garantías de que México decidirá su destino con independencia.

Aseguró que Ejército Mexicano no solo defiende fronteras, sino también apoya en la seguridad pública y construye futuro con obras de infraestructura.

Sus ingenieros militares han participado en la edificación de hospitales y amplían el acceso a la salud. En la construcción y modernización de aeropuertos que conectan regiones estratégicas, en proyectos ferroviarios que integran territorios históricamente marginados. Cada obra es una manifestación concreta de servicio público. Cada infraestructura levantada es una expresión de la soberanía en acción.

La titular del Ejecutivo Federal destacó el plan DN-III que, dijo, muestra vocación solidaria de los militares para con la sociedad civil.

También destacó la presencia decisiva de las mujeres en las Fuerzas Armadas, lo que demuestra una transformación profunda.

Hoy las mujeres son médicas militares que salvan vidas en zonas de desastre, ingenieras que diseñan infraestructura estratégica, pilotos que surcan los cielos, especialistas en inteligencia y logística, comandantes que lideran unidades con profesionalismo y firmeza.

La presidenta destacó la lealtad de las Fuerzas Amadas y el respaldo que les da el pueblo de México para "avanzar con independencia, soberanía, y justicia".

Nos sostiene la honestidad y el amor al pueblo…El pueblo está consciente y sabe que no vamos a ceder ante ninguna injusticia. México es hoy más fuerte porque hay un pueblo que participa, que vigila y que defiende junto con su gobierno, la independencia y la justicia como principios fundamentales de esta etapa histórica que estamos viviendo.

Video: Dia del Ejército Mexicano: Hoy Cumple 113 Años de su Creación

Ejército refrenda compromiso y lealtad con México

En su intervención, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional,destacó la esencia social del Ejército Mexicano, así como la implementación del Plan DN-III.

El gen revolucionario y la esencia profundamente social del Ejército mexicano son los cimientos que hoy nos permiten mantener un vínculo permanente con la sociedad. Nuestro ejército es singular porque nació del pueblo, sus raíces le dan identidad y sentido de pertenencia.

Dijo que cada acción que emprenden tiene como fin el bienestar de la sociedad y “esto se refleja en la confianza que nos otorga el pueblo mismo”.

Soldados de México, siéntanse orgullosos de formar parte de una institución centenaria, cuyos integrantes provienen de familias de todas las latitudes del país…Lamentablemente, en el cumplimiento de nuestras tareas, valientes compañeras y compañeros han perdido la vida. con nuestra labor cotidiana, respetando los derechos humanos, honremos su memoria.

Recordó que el Ejército surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República.

Recordemos con orgullo nuestro pasado. Afrontemos con firmeza nuestro presente para encarar con determinación nuestro futuro. Hagámoslo por las familias mexicanas, por la sociedad, pero sobre todo por todo lo que representa nuestro querido amado México”

Cabe recordar que el origen del Día del Ejército Mexicano se remonta a la época de la Revolución, sin embargo, por Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1950, se estableció el 19 de febrero, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual instituto armado.

Previo a la ceremonia y mediante redes sociales, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), destacó la vocación de servicio de quienes integran al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

Durante el mes de febrero, reconocemos a nuestras hermanas y hermanos de armas, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, cuya vocación de servicio y compromiso con la nación han sido fundamentales para la defensa y seguridad de México.

Destacó que a lo largo de su historia, estas instituciones "han demostrado que la lealtad a México y la entrega permanente al pueblo trascienden el uniforme, sirviendo con honor tanto en el cumplimiento de sus misiones como en el apoyo solidario a la sociedad".

Hoy, 19 de febrero, conmemoramos su… pic.twitter.com/unkmQgjm6N — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) February 19, 2026

