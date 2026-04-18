Choque de Automóvil contra una Columna en una Autopista de Puebla Deja un Lesionado

La madrugada de este sábado 18 de abril de 2026 se registró un aparatoso accidente sobre la autopista México-Puebla, luego de que un automóvil se impactara contra el pilar de concreto del segundo piso de este tramo carretero.

De acuerdo con la Policía Estatal de Caminos de Puebla, el conductor del vehículo siniestrado terminó lesionado, sin embargo, no se detalló si fue trasladado a algún hospital de la zona.

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Choca automóvil contra columna de concreto en la autopista México-Puebla

Elementos de la Coordinación de Protección Civil del estado de Puebla acudieron a la carretera México–Puebla, a la altura de la capital poblana para atender un percance vehicular.

En el lugar se localizó un vehículo impactado contra una columna; elementos de la Policía Estatal de Caminos resguardaban la zona, mientras que personal de rescate realizó la valoración correspondiente para descartar derrames de líquidos u otros riesgos.

Tras la inspección, las autoridades confirmaron que en la zona no existían condiciones de peligro para la población, por lo que se dejó el sitio en condiciones seguras.

Muere motociclista arrollado en la carretera Puebla-Amozoc

La mañana de este sábado un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo sobre la Carretera federal Puebla–Amozoc. La víctima era un joven de 25 años.

Muere una Mujer Atropellada por un Vehículo en el Periférico de Puebla

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas a la altura del municipio de Amozoc, con dirección a Tepeaca. La víctima mortal viajaba con una acompañante, quien resultó gravemente lesionada y fue trasladada a un hospital donde es reportada grave.

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Con información de N+

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