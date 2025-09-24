Metrobús Choca con un Puesto y una Camioneta a un Costado de la CAPU en Puebla
N+
La unidad de RUTA se salió de su carril confinado a un costado de la CAPU ocasionando el accidente vial contra un puesto y una camioneta.
COMPARTE:
La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se originó un accidente vial protagonizado por una unidad de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en el Boulevard Carmen Serdán a un costado de la terminal de autobuses CAPU en el norte de la capital poblana.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del transporte también conocido como metrobús perdió el control de la unidad doble llevándose de camino uno de los puestos instalados en el camellón de la vialidad antes mencionada e impactándose contra una camioneta.
Noticia relacionada: Motociclista Impacta y Derriba a un Peatón en Puebla
Autoridades atienden accidente de unidad de RUTA contra puesto y camioneta en Zona CAPU
En las imágenes compartidas en redes sociales del siniestro en la zona CAPU se pueden observar a elementos de la Cruz Roja, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y de Tránsito Municipal en la zona para hacerse cargo de las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas lesionadas. También se descarta por ahora la existencia de víctimas mortales en este accidente.
Un chofer del transporte público fallece tras accidente en la Autopista México-Puebla
El pasado 22 de septiembre se registró un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla donde una unidad de transporte público y dos vehículos de carga se vieron involucrados.
Producto del accidente, el conductor de la unidad de transporte público quedó prensado, provocando que las lesiones terminaran con su vida. Se desconoce la identidad del chofer, sin embargo, se sabe que es un hombre de aproximadamente 40 años de edad.
Historias recomendadas:
- Camioneta Derriba Barda y Termina Dentro de una Tienda en Puebla
- Fuerte Accidente: Un Auto Chocó con el Muro de Contención del Periférico de Puebla
- Así Terminó un Camión que Transportaba Fierro por Accidente en Carretera de Puebla
Con información de N+
GMAZ