Metrobús Choca con un Puesto y una Camioneta a un Costado de la CAPU en Puebla

La tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se originó un accidente vial protagonizado por una unidad de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en el Boulevard Carmen Serdán a un costado de la terminal de autobuses CAPU en el norte de la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del transporte también conocido como metrobús perdió el control de la unidad doble llevándose de camino uno de los puestos instalados en el camellón de la vialidad antes mencionada e impactándose contra una camioneta.

Noticia relacionada: Motociclista Impacta y Derriba a un Peatón en Puebla

Autoridades atienden accidente de unidad de RUTA contra puesto y camioneta en Zona CAPU

En las imágenes compartidas en redes sociales del siniestro en la zona CAPU se pueden observar a elementos de la Cruz Roja, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y de Tránsito Municipal en la zona para hacerse cargo de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas lesionadas. También se descarta por ahora la existencia de víctimas mortales en este accidente.

Un chofer del transporte público fallece tras accidente en la Autopista México-Puebla

El pasado 22 de septiembre se registró un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla donde una unidad de transporte público y dos vehículos de carga se vieron involucrados.

Choque de Patrulla de Policía con Poste en Izúcar de Matamoros Puebla

Producto del accidente, el conductor de la unidad de transporte público quedó prensado, provocando que las lesiones terminaran con su vida. Se desconoce la identidad del chofer, sin embargo, se sabe que es un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ