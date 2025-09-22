Así Terminó un Camión que Transportaba Fierro por Accidente en Carretera de Puebla

La tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025 se dio a conocer un fuerte accidente en la carretera San Hipólito-Xalapa cerca del kilómetro 010+100 en el estado de Puebla.

Un camión que transportaba fierro sufrió una volcadura en la acotación de dicho tramo carretero poblano, provocando también que los metales que llevaba dentro de su caja quedaran dispersados a un costado de la carretera.

Cierre parcial de circulación tras volcadura de camión en carretera San Hipólito-Xalapa

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras llegaron al lugar del siniestro para retirar la unidad siniestrada, por lo que tuvieron que realizar un cierre parcial de la circulación en la carretera San Hipólito-Xalapa.

En la imagen que compartió la dependencia a través de sus redes sociales para alertar por el accidente, se puede observar al camión de color verde volteado sobre su lado derecho y varios objetos de fierro que transportaba tirados en lo que parece ser un paradero de tractocamiones.

Volcadura de Automóvil en Periférico Ecológico de Puebla Hoy

Choca vehículo con muro de contención en Periférico Ecológico a la altura de Amozoc, Puebla

El conductor del vehículo color gris terminó accidentado la mañana de este lunes tras perder el control de la unidad sobre el Periférico Ecológico, en la desviación de Casa Blanca, a la altura del Parque Industrial de San Salvador Chachapa en Amozoc de Mota.

De acuerdo con los reportes, el chofer confundió la salida que debía tomar y por mala maniobra chocó contra el muro de contención y terminó del otro lado de la vialidad. La unidad quedó con la llanta destrozada y severos daños materiales.

Hasta el lugar arribó personal de Proximidad y Caminos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) quienes de inmediato abanderaron la zona para evitar otro accidente.

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

GMAZ