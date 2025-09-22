Muere Chofer de Transporte Público en Accidente contra Tráiler en la Autopista México-Puebla

La mañana de este 22 de septiembre se registró un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla donde una unidad de transporte público y dos vehículos de carga se vieron involucrados.

El choque sucedió sobre el kilómetro 057+300 a la altura de Llano Grande antes de llegar a Río Frío en el Estado de México con dirección a Puebla.

La unidad de transporte público tipo van de la ruta San Martín Texmelucan con placas de circulación LSU-681-C, terminó impactándose contra un tráiler luego de ser golpeada por la parte trasera del lado derecho.

El cuerpo de emergencias fue alertado sobre el hecho y arribaron a la Autopista México-Puebla para auxiliar a los afectados.

Hasta el momento se reportan al menos seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital debido a sus heridas.

Lamentablemente el conductor de la unidad de transporte público quedó prensado, provocando que las lesiones terminaran con su vida.

Se desconoce la identidad del chofer, sin embargo, se sabe que es un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Tráfico cierre parcial accidente en la Autopista México-Puebla

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para acordonar la zona y evitar otro percance vial mientras se realizan acciones de mitigación de riesgo.

Además, agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y proceder con los protocolos correspondientes.

Se reporta tráfico lento en la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 57 con dirección a la capital poblana, debido al cierre parcial por accidente fatal, mientras se realiza el retiro de las unidades involucradas.

Se recomienda manejar con precaución y salir con tiempo de anticipación para que no afecte la llegada a sus destinos.

Con información de Maggie Castillo

