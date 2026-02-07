Choque entre Dos Automóviles Deja una Persona Lesionada en Puebla

La tarde de este sábado 7 de febrero de 2026 se registró un accidente vial en calles de la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, por un choque entre dos vehículos particulares.

Derivado del fuerte impacto entre las dos unidades una persona resultó lesionada, por lo que los paramédicos que llegaron al lugar del incidente tuvieron que ser trasladada de emergencia a un hospital.

Choque entre dos vehículos deja una persona lesionada en colonia Loma Linda de Puebla

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este sábado cuando se reportó el choque entre un automóvil gris y otro rojo en calles de la colonia Loma Linda en la capital poblana.

Al lugar llegó personal de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quienes atendieron a una persona que resultó lesionada y la trasladaron a un nosocomio.

Cabe destacar que la zona fue asegurada en lo que se realizaba el retiro de las unidades siniestradas para prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas.

Choque múltiple deja dos muertos en la autopista Amozoc-Perote de Puebla

Dos personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas luego de un fuerte accidente vial registrado el pasado 5 de febrero sobre la Autopista Amozoc-Perote, a la altura del kilómetro 37 en el tramo Cuapiaxtla-Audi.

En el aparatoso choque estuvieron involucradas unidades de carga pesada, así como varios automóviles particulares, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como paramédicos y personal de Rescate, quienes realizaron labores de auxilio y atención a lesionados.

