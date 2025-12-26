Autobús de Pasajeros y Dos Camionetas Protagonizan Choque Múltiple en Carretera de Puebla

La tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 se registró un choque múltiple entre un autobús de pasajeros de la línea ADO y dos camionetas sobre la carretera Tulancingo-Tihuatlán a la altura del kilómetro 179+300, tramo correspondiente al estado de Puebla.

Las autoridades que llegaron hasta el lugar de los hechos realizaron un cierre parcial de circulación en dicha arteria vial, mientras se realizaban los trabajos para retirar las unidades siniestradas.

Dos camionetas y un autobús de pasajeros chocan en la carretera Tulancingo-Tihuatlán de Puebla

Este viernes dos camionetas de color rojo y un autobús de pasajeros de la línea ADO chocaron entre sí, aparentemente por alcance, sobre la carretera Tulancingo-Tihuatlán cerca del kilómetro 179+300 en la entidad poblana.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras se movilizaron hasta el sitio del accidente para atender a los ocupantes de las unidades e implementar un cierre parcial de circulación en lo que se realizaban los trabajos para retirar las unidades que protagonizaron el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer sobre personas lesionadas tras este percance, ni sobre la liberación de la vialidad previamente cerrada.

Choque entre dos autobuses en carretera Tlapa-Puebla deja tres muertos

Este viernes se registró trágico accidente entre dos autobuses de pasajeros de las líneas Oro y Sur sobre la carretera Tlapa–Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan en Guerrero.

Choque entre Dos Autobuses de Pasajeros en Carretera Tlapa-Puebla

El choque frontal entre las unidades dejó a al menos 25 personas lesionadas y a tres víctimas mortales, quienes lamentablemente el impacto fue tan fuerte que no lograron sobrevivir, dos de ellas murieron al interior de una unidad y otra quedó tendida en el pavimento.

