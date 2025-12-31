Chocan y Mueren un Motociclista y un Ciclista en Bulevar Carmelitas de Puebla

Dos personas fallecieron en un inusual accidente vehícular, que se registró en la colonia San Isidro Castillotla del municipio de Puebla. El mortal percance se registró cuando colisionaron una motocicleta y una bicicleta en el Bulevar Carmelitas y la Privada 143C Poniente.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió para cerrar la vialidad con la finalidad de realizar el peritaje de este accidente.

Ambos hombres murieron al instante sobre los carriles del Bulevar Carmelitas. Foto: N+

Mueren dos hombres por accidente en Bulevar Carmelitas a la altura de San Isidro Castillotla

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ciclista decidió pasar de un lado a otro el Bulevar Carmelitas, pero al llegar al centro de la vialidad, tuvo que descender de la bicicleta para pasar el camellón central, debido a que presenta un importante desnivel de al menos medio metro.

Una vez que hizo esto, montó nuevamente la bicicleta y comenzó su camino para atravesar sin precaución la cinta de circulación.

Fue en ese momento cuando la motocicleta que circulaba en los carriles con sentido al sur lo impactó y ambos hombres cayeron aparatosamente al suelo.

Noticia relacionada: Conductor Vuelca su Auto por Evitar Atropellar a un Ciclista

Fatal accidente provocó un ciclista que cruzó sin precaución el Bulevar Carmelitas de Puebla

Las fuertes contusiones que sufrieron con la colisión y la caída ocasionaron su fallecimiento. La bicicleta quedó destrozada y la motocicleta sufrió severos daños, además terminó tirada a unos 30 metros de distancia.

Muere Motociclista después de Arrollar a un Ciclista en Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue informada para que personal adscrito al Ministerio Público acudiera a realizar el levantamiento de los cuerpos y les diera el cauce legal correspondiente.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

JAPR