Anuncian Cierre Parcial en la Autopista México-Puebla por Obras ¿En Qué Tramo y Hasta Cuándo?

La Secretaría de Infraestructura anunció cierres viales del 22 al 26 de septiembre en distintos sitios de la zona conurbada de Puebla.

Destaca la intervención sobre los carriles de la autopista México-Puebla de la puerta número 3 de la planta armadora alemana, hasta el Antiguo Camino a Tlaxcala, por trabajos de imagen urbana en el camellón central de 10:00 a 18:00 horas.

Debido a la carga vehicular cotidiana, las autoridades recomiendan buscar vías alternas y evitar el congestionamiento vial sobre la autopista México-Puebla.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó Hoy en la México-Puebla? Aparatoso Accidente Afecta la Circulación

Tráfico lento en la autopista México-Puebla por trabajos de imagen urbana en camellón central

De acuerdo con usuarios de la vialidad, todos los días hay tráfico lento en la zona, por los trabajos frecuentes que se realizan para mejorar la vía de comunicación. Así lo mencionaron en un sondeo para N+ Puebla.

Todos los días es lo mismo se da cuenta el tráfico es lo mismo del diario, no sé qué es lo que hacen, no hay mejoría en nada. Pero sí le hace falta intervención, sí.

Noticia relacionada: Derriban Puente donde se Formó un Enorme Socavón en Puebla

Vialidades cerradas por trabajos de rehabilitación en Puebla capital y zona conurbada

De igual forma, de 8:00 a 16:00 horas cerrarán calles en el Camino al Batán, entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Cereso de San Miguel por trabajos de rehabilitación.

En total son cuatro las vialidades intervenidas por la Secretaría de Infraestructura a partir de este lunes.

Autopista México-Puebla

Camino al Batán

Recta a Cholula

Calzada Zavaleta

Recuerde que es importante anticipar traslados y circular con precaución en las zonas.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

JAPR

