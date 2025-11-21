Clausuran Clínica de Salud en Puebla por Realizar Transfusiones Sanguíneas sin Autorización

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de la Secretaría de Salud en Puebla, determinó la clausura definitiva de la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla WM6, después de detectar y comprobar diversas prácticas de alto riesgo para los pacientes.

Entre las irregularidades durante el proceso de verificación, se detectó que realizaban transfusiones sanguíneas sin autorización. Además, el personal no está debidamente capacitado para ejecutar sus funciones.

La clínica de especialidades en Puebla no volverá a brindar sus servicios. Foto: Gobierno de Puebla

El Gobierno de Puebla anunció que la clausura es definitiva con el fin de garantizar la integridad y seguridad médica de los pacientes.

Colocan sellos de clausura en Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla WM6 por diversas irregularidades

La determinación surge a partir de la supervisión realizada en junio pasado, cuando se ordenó la suspensión total temporal de trabajos y servicios debido a las irregularidades detectadas, además de denuncias presentadas por la ciudadanía afectada.

Durante dicha revisión se constató que el establecimiento efectuaba transfusiones sanguíneas sin la autorización correspondiente, y no presentó evidencia de capacitación del personal en el manejo de equipos.

La Clínica WM6 de Puebla, carecía de nombres, firmas y números de cédula en los expedientes sanitarios y no contaba con servicio de dietología, farmacia hospitalaria, área de urgencias ni terapia intensiva.

Inhabilitan licencia de la Clínica WM6 de Puebla para volver a brindar cualquier servicio

Después del procedimiento administrativo y una vez desahogadas las etapas procesales, la clínica no acreditó el cumplimiento de la normatividad sanitaria, motivo por el cual se emitió una resolución administrativa que impone una multa por superior a los 2.6 millones de pesos, así como la clausura total y permanente del establecimiento.

Como consecuencia, la clínica ubicada en la 15 Sur, entre la Avenida Juárez y la 5 Poniente de la capital poblana queda impedida de brindar cualquier tipo de servicio; mientras tanto la licencia para la realización de actos quirúrgicos y obstétricos se declara sin efectos.

