Se Cancela Concurso "Cerdito Encebado" en Feria Patronal de Puebla

Derivado del reporte de una protectora de animales, se canceló una práctica conocida como "Cerdito Encebado" programada en el marco de la Feria Patronal 2025 del municipio de Venustiano Carranza en Puebla.

El Gobierno del Estado a través del Instituto de Bienestar Animal (IBA) acordó evitar el concurso mediante el diálogo y consenso con los organizadores del evento.

El aviso que recibieron las autoridades advertía sobre la vulneración de la integridad de animales porcinos, como parte de las actividades de la Feria de Venustiano Carranza 2025 en Puebla, por lo que se actuó de inmediato para prevenir el daño a los cerditos.

Bienestar animal pide cancelar concurso para proteger a seres sintientes en Venustiano Carranza

La cancelación del concurso Cerdito Encebado se acordó luego del acercamiento con el presidente municipal Marco Antonio Valencia; el área jurídica del Instituto que encabeza Michele Islas Ganime, se encargó de entablar comunicación con el edil, quien a su vez externó la sensibilización a los organizadores.

Durante el diálogo concluyeron que es inadmisible la crueldad y el maltrato a los seres sintientes, que no solo puede ser físico, sino también psicológico, al referirse al evento que involucraba la participación de los cerditos.

¿En qué consiste el concurso de "Cerdito Encebado"?

La actividad consistía en una carrera para atrapar a un animalito, en la que participan menores de edad y adolescentes. El cerdito suele ser engrasado con manteca para dificultar su captura. El objetivo de la actividad es divertir a asistentes a diversas ferias de estados como Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Se aclaró que estos animales al sentirse perseguidos, son expuestos a estrés extremo, de acuerdo a lo que exponen Etólogos. Por lo anterior se propuso una asesoría para personal de su municipio, sobre cultura de bienestar animal.

Por lo anterior se determinó cancelar de manera inmediata el concurso, y sumarse a este tipo de concientización, para evitar el maltrato y sufrimiento de los animales.

Con información del Gobierno de Puebla

