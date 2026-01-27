Concurso de Tamaleros 2026 en Puebla ¿Cuándo Celebrarán el Día de la Candelaria en Chignahuapan?

Celebrar el Día de la Candelaria es una tradición que se celebra en todo México y que incluye la repartición de tamales, y en el Pueblo Mágico poblano de Chignahuapan será celebrado con el Concurso de Tamaleros 2026.

Concurso de Tamaleros 2026 en Chignahuapan, Puebla: Fecha, horario, categorías y premios

En el marco del Festival del Tamal, para celebrar el Día de la Candelaria en el municipio de Chignahuapan se realizará la edición 12 del Concurso de Tamaleros 2026 donde los cocineros especializados en este platillo podrán competir por preparar el tamal más rico de la región.

Dicha competencia se llevará el domingo 1 de febrero a las 08:00 horas en la Explanada Municipal, y se podrán inscribir en tres categorías: Tamal tradicional, tamal de innovación y tamal gourmet.

Los tres primeros lugares en cada una de las categorías recibirán como premio: un “mandil de oro” al primer lugar, un “mandil de plata” para el segundo y un “mandil de bronce” para el tercero, para que sean ubicados como los mejores tamaleros del festival.

Celebración del Día Nacional del Ajolote en Chignahuapan, Puebla

Este 31 de enero y 1 de febrero en Chignahuapan, Puebla, se celebrará el Día Nacional del Ajolote, siendo la primera vez que se festejará a esta especie característica del municipio.

Las actividades se realizarán en zonas importantes del municipio como la Laguna de Chignahuapan y el Museo del Ajolote, realizándose exposiciones de ejemplares de esta especie, venta de arte y artesanías, además de que se brindará información sobre su conservación.

