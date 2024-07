Decenas de Vehículos Se Dañan tras Cargar Combustible con Agua Sucia en Gasolinera

Vecinos del municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se encuentran molestos con los administradores de la gasolinera "Servicio Zacatelco" después que en los últimos días se evidenció que a sus vehículos los abastecieron con combustible y agua sucia.

Tras la denuncia pública, los administradores se comprometieron a pagar las averías siempre y cuando los afectados presenten un ticket de bomba o factura, mientras que los que pagaron en efectivo analizarán las cámaras para comprobar la carga, sin embargo, hubo quienes acudieron a la gerencia del establecimiento y no obtuvieron respuesta, así lo mencionaron los automovilistas afectados:

Por agua no jala el motor, siendo por agua se para, en cualquier máquina mientras no sea combustible no trabaja