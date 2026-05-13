Rescatan a Alumnos de Primaria Inundada en Coronango, Puebla, Tras Fuertes Lluvias de Hoy

La tarde de este miércoles 13 de mayo de 2026 fueron rescatados alumnos del turno vespertino de la Primaria Federal Mariano Abasolo del municipio poblano de Coronango, luego de que el plantel se inundara.

En el punto, en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, camiones de carga pesada acudieron para auxiliar a los niños y administrativos quienes fueron sorprendidos por el aguacero.

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Desalojan a alumnos de primaria inundada por lluvia en Coronango, Puebla

Derivado de la fuerte lluvia que cayó la tarde de este miércoles en la zona conurbada de Puebla, la Primaria Federal Mariano Abasolo del municipio de Coronango terminó inundada.

Al plantel, ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, llegaron camiones de carga pesada para auxiliar a alumnos que quedaron atrapados tras ser sorprendidos por el aguacero.

Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal también llegaron para ayudar, quienes al finalizar informaron que el desalojo de los menores se realizó sin complicaciones.

Se inunda paso a desnivel de la Autopista México-Puebla y queda atrapado automóvil

La tormenta con actividad eléctrica de este miércoles provocó inundaciones en diferentes puntos de la ciudad de Puebla; en la autopista México-Puebla un automóvil terminó inundado bajo el puente del Parque Finsa.

En la Avenida San Lorenzo Almecatla que cruza la autopista México-Puebla por el paso a desnivel, el agua se acumuló y superó un metro de altura, lo que generó que un coche color rojo terminara varado en la parte baja del puente.

Lluvias Hoy en Puebla: Conductor Queda Atrapado en Paso a Desnivel de la Autopista México-Puebla

Fue alrededor de las 4 de la tarde comenzó la intensa lluvia sobre la zona conurbada del estado, generando afectaciones en distintas vialidades. Protección Civil del estado recomendó a la población extremar precauciones ante las fuertes precipitaciones.

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Con información de Jorge Cea

GMAZ