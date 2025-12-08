¿Cómo Recibir el Apoyo de Servicios Funerarios Gratuitos por Parte del DIF Nacional?

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) ofrece servicios funerarios gratuitos en toda la República Mexicana, incluyendo Puebla; Además brinda el traslado foráneo del cuerpo a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Pero ¿Cómo puedes obtener este apoyo?

El pago de gastos funerarios se ofrece a nivel nacional, sin embargo, los lineamientos indican que este beneficio solamente es para las personas quienes por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieren servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar.

¿Cómo solicitar el apoyo de gastos funerarios al DIF?

Este apoyo está disponible en todo el país, por lo que también puede solicitarse en Puebla a través del Sistema Municipal o Estatal DIF; para acceder, se debe enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con la siguiente información:

Nombre de la persona fallecida

Datos del solicitante

Domicilio

Teléfono

Descripción de la situación

Además, es fundamental que se adjunte el acta o certificado de defunción para poder realizar el tramite, el cual no tiene ningún costo.

¿Qué incluye el servicio funerario gratuito del DIF?

Este servicio incluye rescate de cuerpo, traslado del lugar donde haya sucedido el deceso a la agencia funeraria, preparación previa del cuerpo, embalsamamiento (en muerte natural o legal), velación, inhumación o cremación, brindando una opción digna y accesible para quienes no pueden cubrir estos gastos. Para mayor información, está disponible la línea 55 3003 2200 ext. 5302 en donde pueden recibir la orientación necesaria.

En caso de que hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social, tengan a cargo a una persona en situación de vulnerabilidad o que no cuente con familiares, también pueden solicitar este apoyo al mismo correo atencionciudadana@dif.gob.mx con los siguientes datos:

Nombre de la institución pública o privada solicitante

Copia de la carpeta de investigación, para el caso de personas en situación de calle.

Estudio socioeconómico con el que se cuente de la institución hospitalaria.

El certificado de defunción en que conste el hecho de ser persona cuyo origen es desconocido, o cualquier otro elemento que acredite tal circunstancia.

Las personas que no pueden obtener este beneficio son quienes cuenten con seguro funerario, que estén inscritas en algún programa de asistencia funeraria, dupliquen la solicitud de apoyo o formen parte de otro programa de servicio de gastos funerarios por parte de instituciones gubernamentales federales, estatales o municipales, y que sea cubierto con apoyos o subsidios federales, bajo el mismo objeto o recursos federales transferidos.

