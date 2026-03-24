Revelan Causas del Enfrentamiento entre Fuerzas Federales y Pobladores en Chignahuapan, Puebla

Un enfrentamiento entre la Policía Municipal, Guardia Nacional, La Marina y pobladores de la comunidad de Michac dejó dos detenidos en el municipio de Chiganhuapan en Puebla.

Momentos de pánico se vivieron la noche del 22 de marzo luego de varias detonaciones de arma de fuego realizadas tras un operativo que desplegaron las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a las autoridades, durante el operativo por parte de la Policía Municipal de Chiganhuapan, se detectó la presencia de personas que consumían bebidas alcohólicas en vía pública por lo que los oficiales pretendían detenerlos.

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Se desata enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y pobladores de Michac en Puebla

Para evitar su detención, los implicados solicitaron apoyo de al menos una decena de personas ajenas a la comunidad de Michac, por lo que en el lugar se registró la concentración de pobladores en defensa de los implicados. La situación se tornaba cada vez más tensa, hasta el punto que sujetos armados detonaron sus armas para encarar a los elementos de seguridad.

Las autoridades estatales, municipales y federales activaron los protocolos correspondientes debido a que los disparos representaban una amenaza inminente para los presentes.

Así Fue el Enfrentamiento a Balazos entre Elementos de Seguridad y Pobladores en Puebla

El momento exacto del enfrentamiento fue grabado por presentes del lugar por lo que el video generó diferentes especulaciones, en la grabación se logran escuchar diversos disparos, sin embargo, no mostraron el desenlace de este caso.

Comunicado de la Secretaria de Seguridad de Pública por enfrentamiento en Chiganhuapan

Al respecto la Secretaria de Seguridad de Pública de Puebla emitió un comunicado en donde reforzó la coordinación interinstitucional por los hechos registrados en la comunidad de Michac en el municipio de Chiganhuapan.

Además, dio a conocer que los cuerpos policiales detuvieron a dos hombres y los trasladaron con el Juez Calificador por alteración del orden público, en donde deberán continuar su proceso legal. La dependencia trabaja para dar seguimiento puntual y coadyuvar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Con información de N+

MCS