Aparece Adolescente Ahogado en un Río; Sospechan de su Entrenador del Gimnasio

Fue el pasado 1 de junio por la tarde noche, cuando el cuerpo del estudiante fue encontrado en el Río Ateno perteneciente al Municipio de Huitzilan de Serdán en Puebla.

N+ Puebla contactó a la mamá de Cristian Gobierno Silverio, quien dio a conocer una serie de presuntas irregularidades sobre el caso.

Me dijeron que se ahogó (...) Yo no quiero ver a mi hijo muerto

Pobladores de Huitzilan de Serdán realizaron una marcha pacífica para exigir a la Fiscalia del Estado el esclarecimiento de la muerte del alumno Cristian Gobierno Silverio, quien estudiaba en la Secundaria Técnica Núm. 78 del municipio de Zapotitlán de Méndez en Puebla.

Cristian Gobierno fue visto por última vez en compañía de un adulto rumbo al río. Horas más tarde reportaron que habría muerto ahogado.

La madre vulnerable y en estado de shock por lo sucedido, no recibió el apoyo psicológico debido, ni ayuda de un traductor, pues su lengua Materna es el Nahuátl. Fue presionada para firmar una acta de defunción donde se establece que la causa del deceso fue un paro cardíaco y que falleció en casa.

No sé qué escribió (...) Yo firmé, yo no escribí nada pero tampoco leí qué decía ese papel

Más tarde la familia se percató que el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que el día 2 de junio por la mañana la madre acudió a la comandancia de Hutizilan de Serdán para exigir la autopsia, sin embargo fue intimidada y amenazada por funcionarios.

Señora, ya no se puede me dice. Sí se puede hacer pero me vas a meter en problemas a mi y a los policías de Huitzilan