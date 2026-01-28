Explotó la Caldera de unos Baños de Vapor en la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 28 de enero ocurrió un accidente en un inmueble de la Colonia Mártires del Trabajo en la ciudad de Puebla. La caldera de unos baños de vapor explotó y provocó severos daños a la propiedad.

Vecinos de la calle 5 de mayo y la 30 poniente escucharon el fuerte estallido por lo que reportaron a los números de emergencia el accidente desde el interior del negocio identificado como "Los Termas".

Noticia relacionada: Más de 10 Lesionados Dejó la Explosión de Tanque de Gas en Puebla

Daños materiales y un herido deja la explosión de los baños "Los Termas" en Puebla

Al lugar, acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para controlar la emergencia, mientras que para médicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) brindó atención a posibles lesionados.

Debido a la magnitud de la explosión, parte del inmueble colapsó y un boquete quedó visible desde la parte exterior de los baños de vapor ubicados en la Colonia Mártires del Trabajo. Además, una vivienda aledaña también reporta afectaciones.

Una barda terminó perforada por la explosión en los baños de vapor. Foto: N+

Investigan causas de una explosión de caldera en la colonia Mártires del Trabajo en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, hay al menos una persona lesionada por la explosión de la caldera de los baños de vapor. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.

Se Incendia Camioneta en Gasolinera de Periférico Ecológico de Puebla

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) para permitir los trabajos de paramédicos y bomberos, y descartar riesgo de otro estallido.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR