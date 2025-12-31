Muere Adolescente por Explosión de Pólvora en una Vivienda en Puebla

Un trágico accidente con pólvora provocó la muerte de un adolescente en la localidad Santa Catarina Villanueva, municipio de Quecholac en Puebla. La explosión de un polvorín clandestino provocó severos daños a una vivienda.

El Gobierno de Puebla a través de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, en conjunto con autoridades municipales atendieron la emergencia ocurrida durante la noche del 30 de diciembre.

Muere joven por explosión de polvorín clandestino en Quecholac, Puebla

En el lugar falleció un menor de edad de 16 años a causa del incidente. El sitio fue asegurado y acudió personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar comprar, almacenar o manipular pirotecnia, y a denunciar de manera anónima al 089 cualquier punto de venta irregular.

Noticia relacionada: Explota Puesto de Pirotecnia Durante Festejos a la Virgen de Guadalupe en el Centro de Puebla

Se incendió un negocio donde se comercializaba pirotecnia en Puebla

El pasado 28 de diciembre, Protección Civil y bomberos atendieron una emergencia al interior un negocio de Santa Ana Xalmimilulco en Puebla. La zona tuvo que ser evacuada.

Explota Negocio de Pirotecnia en Santa Ana Xalmimilulco

El accidente ocurrió durante la noche, cuando vecinos reportaron una densa columna de humo y fuertes estallidos. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas a pesar del aparatoso incendio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR