Mueren Madre y sus Dos Hijos en Puebla por Intoxicación con Humo de una Cacerola en la Estufa

Un trágico accidente cobró la vida de una mujer y dos menores de edad, al interior de una vivienda de la Colonia Leobardo Coca de la ciudad de Puebla, la madrugada del domingo 8 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes de vecinos de la Privada Xochimilco cerca del cruce con Avenida Nacional, cerca de la media noche observaron que salía humo por una ventana metálica del domicilio marcado con el número 752.

Al punto acudieron elementos de la Policía Municipal de Puebla y constataron que por la ventana salía humo de alimentos quemados en una cacerola, que permanecía en la lubre.

Noticia relacionada: Se Intoxicaron Tres Hermanos Menores de Edad con Gas LP en Puebla

Mueren mujer y dos menores de edad por inhalación de monóxido de carbono en la Colonia Leobardo Coca de Puebla

Los uniformados procedieron a ingresar al espacio de 2x2 metros cuadrados, y cerraron la llave del tanque de gas de 20 kilogramos que se encontraba al interior de la casa.

Al realizar la inspección en el resto de la vivienda, ubicaron a tres personas recostadas sobre la cama matrimonial; se trataba de una mujer de 37 años de edad, una niña de 12, y un menor de tan solo 10 años.

Los tres integrantes de la familia, fueron auxiliados al encontrarse incoscientes pero paramédicos informaron que ninguno contaba con signos vitales.

Familia de Veracruz Murió Intoxicada en San Andrés Cholula Puebla

Identifican a integrantes de una familia que perdió la vida por inhalación de humo de alimentos quemados en Puebla

Hora y media después del incidente arribó la pareja de la mujer, quien identificó a las víctimas como la madre de sus dos hijos, quienes se encontraban con ella dentro de la casa de la colonia Leobardo Coca.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, la tragedia se habría originado por un accidente en la cocina de la vivienda.

Los niños calentaron pollo, lo dejaron en la estufa pero se fueron a dormir con la mamá. Al parecer dejaron la olla hasta que se consumiera y se hizo la humareda.

Cierran con sellos la vivienda donde perdió la vida una familia de tres integrantes en Puebla

Los tres integrantes de la misma familia fueron identificados como Catalina "N" de 37 años, y sus hijos Julio Noé "N" de 10, e Ingrid Noemí "N" de 12 años de edad.

Posterior al hallazgo de las tres personas sin vida, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) acudió para el levantamiento de los cuerpos tras el accidente. Más tarde el domicilio fue cerrado y sellado por las autoridades.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR