Realizarán la "Feria del Empleo Incluyente" en Puebla: Sede, Fecha y Horario

Este martes 9 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puebla se realizará la "Feria de Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025".

La Feria de Empleo Incluyente se realizará este 11 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

La Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla realizará la “Feria del Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025”, enfocada a que personas con discapacidad puedan obtener un empleo digno.

Este será el cuarto evento organizado por la administración municipal en el año para jóvenes y ciudadanos, en especial quienes sufren alguna discapacidad y buscan trabajo, con el fin de vincularlos con las empresas que ofertan vacantes en la capital poblana.

En N+ Puebla te contaremos la sede donde se llevará a cabo, la fecha y el horario en el que se desarrollará, además de cómo puedes registrarte para participar.

"Feria del Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025": Sede, Fecha y Horario

La Feria del Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025 se realizará este martes 11 de noviembre de 2025, en un horario de 09:00 a 14:00 horas en el Centro de Convenciones de Puebla.

Para poder participar en este evento es indispensable registrarse en el siguiente link: https://feriadeempleo.pueblacapital.gob.mx/ agregando datos personales como la CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico, además del tipo de vacante que se busca y un salario aproximado esperado.

Participarán 82 empresas que ofertarán más de 11 mil vacantes en la Feria de Empleo Incluyente de Puebla

De acuerdo con Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, dio a conocer que en la “Feria de Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025” participarán 82 empresas que ofertarán más de 11 mil vacantes, entre ellas más de 200 orientadas a personas con discapacidad y adultos mayores.

Estarán participando 82 empresas que están confirmadas y que estarán llevando 11 mil vacantes de manera directa y presencial con sueldos que van de los ocho mil hasta los 30 mil pesos.

Para más información se puede llamar al número telefónico 222 3094600 ext. 5479 o a través de redes sociales: Secretaría de Economía y Turismo en Facebook y en X @DesaEcoPue.

Con información de la Secretaría de Economía y Turismo

SociedadEconomía Puebla
