Realizarán la "Feria del Empleo Incluyente" en Puebla: Sede, Fecha y Horario

La Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla realizará la “Feria del Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025”, enfocada a que personas con discapacidad puedan obtener un empleo digno.

Este será el cuarto evento organizado por la administración municipal en el año para jóvenes y ciudadanos, en especial quienes sufren alguna discapacidad y buscan trabajo, con el fin de vincularlos con las empresas que ofertan vacantes en la capital poblana.

"Feria del Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025": Sede, Fecha y Horario

La Feria del Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025 se realizará este martes 11 de noviembre de 2025, en un horario de 09:00 a 14:00 horas en el Centro de Convenciones de Puebla.

Para poder participar en este evento es indispensable registrarse en el siguiente link: https://feriadeempleo.pueblacapital.gob.mx/ agregando datos personales como la CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico, además del tipo de vacante que se busca y un salario aproximado esperado.

Participarán 82 empresas que ofertarán más de 11 mil vacantes en la Feria de Empleo Incluyente de Puebla

De acuerdo con Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, dio a conocer que en la “Feria de Empleo Incluyente de la Capital Imparable 2025” participarán 82 empresas que ofertarán más de 11 mil vacantes, entre ellas más de 200 orientadas a personas con discapacidad y adultos mayores.

Estarán participando 82 empresas que están confirmadas y que estarán llevando 11 mil vacantes de manera directa y presencial con sueldos que van de los ocho mil hasta los 30 mil pesos.

Para más información se puede llamar al número telefónico 222 3094600 ext. 5479 o a través de redes sociales: Secretaría de Economía y Turismo en Facebook y en X @DesaEcoPue.

Con información de la Secretaría de Economía y Turismo

