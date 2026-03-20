Abandonan Feto al Interior de un Contenedor de Basura en la Ciudad de Puebla

Este viernes 20 de marzo de 2026 fue hallado un feto al interior de un contenedor de basura en inmediaciones de la colonia Bosques de San Sebastián en la ciudad de Puebla.

Quien presuntamente se percató del producto en el cruce del Boulevard Xonacatepec y el Boulevard México fue una persona dedicada al reciclaje en esta zona de la capital poblana.

Encuentran feto en contenedor de basura en colonia Bosques de San Sebastián de Puebla

Entre el Boulevard Xonacatepec y el Boulevard México en la ciudad de Puebla fue encontrado la tarde de este viernes un feto al interior de un contenedor de basura.

Vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián se mostraron desconcertados por este hallazgo que causó la movilización de unidades de emergencia.

De acuerdo con algunas versiones quién se percató de esta situación fue una persona que se dedica a recolectar elementos para reciclaje, dando aviso a las autoridades sobre el hallazgo.

La zona se mantuvo acordonada por parte de la Policía Municipal de Puebla en espera del arribo del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

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Localizan un feto en un domicilio de Zacatlán, Puebla

Durante la noche del pasado 18 de febrero un hombre solicitó la intervención de las autoridades policiales en la colonia Jicolapa, del municipio poblano de Zacatlán, debido a que su pareja dijo tener en su poder un feto y tenía que darle sepultura.

El joven trasladó los restos y al llegar a casa solicitó la presencia de la policía para evitar ser culpado de algún hecho delictivo por el traslado de la criatura no desarrollada.

Localizan un Feto en la Colonia Jicolapa de Zacatlán, Puebla

Los policías resguardaron el lugar y dieron aviso al Ministerio Público, para llevar a cabo el levantamiento de los restos e indagar el hecho con la finalidad de deslindar responsabilidades.

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Con información de Héctor Rangel

GMAZ