Trasladan Cuerpo de Difunto en Batea de Camioneta Envuelto en una Sábana en Puebla: FGE Responde
Así captaron a personal del Semefo en Huauchinango Puebla, subiendo el cuerpo de un hombre fallecido a una camioneta particular.
En redes sociales comenzó a circular la fotografía del momento en que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de Huauchinango en Puebla, descendía los restos mortales de un hombre de la tercera edad, de la batea de un vehículo de trabajo y envuelto en una sábana blanca.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el suceso documentado por testigos en el municipio de Huauchinango, y lamentó dichas acciones donde el cuerpo de una persona fue retirado de un hospital envuelto solo con tela, y trasladado en la parte trasera de una camioneta.
Noticia relacionada: Por una Confusión Familia Recibe Cuerpo Sin Vida Equivocado en el Semefo de Puebla
Reconoce Fiscalía de Puebla falta de sensibilidad para el traslado de restos humanos en Huauchinango
El hecho llamó la atención porque de acuerdo con los protocolos los restos del difunto, debía ser trasladado por una unidad oficial del Servicio Médico Forense de la FGE Puebla.
De acuerdo con la dependencia, la patrulla de la Semefo asignada a esa región se encontraba atendiendo otro reporte, lo que impidió su participación en el momento.
Pide Fiscalía de Puebla mayores recursos para brindar servicio digno en levantamiento de cuerpos sin vida
La autoridad reconoció que existe carencia de recursos humanos y materiales, por lo que solicitó un aumento presupuestal para adquirir vehículos, equipamiento y garantizar un servicio digno.
La institución procuradora de justicia solicitó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, un incremento presupuestal significativo para el próximo ejercicio fiscal.
Agregaron que dichos recursos serían dirigidos prioritariamente a la adquisición de parque vehicular, equipamiento y otros insumos esenciales para mejorar la atención ciudadana y garantizar un servicio digno y eficiente.
Finalmente la Fiscalía del Estado aseguró que se trabaja para que estas situaciones no se repitan y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.
