Detectan Fuga de Combustible de Pemex en Cauce de Río de la Sierra Norte de Puebla

Se registró otra fuga de combustible, ahora en poliductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan el municipio de Xicotepec, apenas seis días después de la explosión de un ducto de petróleo que pasa por la demarcación de Villa Ávila Camacho mejor conocida como La Ceiba.

La presencia del hidrocarburo se pudo presenciar en el cauce del río, por lo que las autoridades ya se encuentran en la zona haciendo trabajos de saneamiento y haciendo un cierre preventivo de dichas tuberías.

Detectan fuga de combustible del poliducto de Pemex sobre el río en Xicotepec, Puebla

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer sobre la fuga de combustible detectada en los poliductos de Pemex que atraviesan Xicotepec, en el tramo Poza Rica-México.

Al percatarse de que el hidrocarburo estaba sobre el cauce del río, se hizo el cierre preventivo de las estructuras y se inició el saneamiento del afluente con material oleofílico por parte del personal especializado.

Cabe destacar que tanto Protección Civil como Pemex también emitieron recomendaciones a la ciudadanía para evitar riesgos por vapores e inflamabilidad.

Explota ducto de petróleo de empresa particular en Xicotepec, Puebla

El pasado 10 de octubre, el río se desbordó y dejó bajo el agua a varias comunidades de Villa Ávila Camacho, también conocida como La Ceiba, y mientras estaban evacuando una explosión e incendio puso en alerta a los habitantes durante las labores de rescate.

La fuerza de la corriente del Río San Marcos debido a las intensas lluvias de la tormenta "Jerry" provocó la ruptura de lo que parecían dos ductos de Pemex y un derrame en la región de Xicotepec de Juárez, Puebla.

Incendio por Explosión de Ductos de Petróleo en La Ceiba, Xicotepec de Juárez

Horas más tarde Pemex confirmó que no se trató de infraestructura pública, sino de un ducto de una empresa particular. Aún así la paraestatal siguió trabajando con las demás autoridades ante el desastre generado.

