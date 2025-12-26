Encuentran a un Hombre Sin Vida al Interior de una Bañera en un Motel de Puebla

Un hombre fue localizado sin vida al interior del Motel Bermudas ubicado sobre el Boulevard Valsequillo - Capitán Carlos Camacho Espíritu a la altura de la estación de bomberos en San Baltazar Campeche, Puebla.

Personal de limpieza del lugar ingresó a la habitación número 101 cuando se llevaron la terrible sorpresa, la víctima se encontraba sin aparentes signos vitales en la bañera por lo que de inmediato dieron aviso a los administradores.

Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades sobre el hecho por lo que paramédicos de la ambulancia 3208 de Protección Civil acudieron a atender el reporte; Lamentablemente al examinar al masculino confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Investigan muerte de un hombre al interior del Motel Bermudas en Puebla

De acuerdo a reportes extraoficiales, el hombre habría muerto por una presunta sobredosis e hipotermia, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la que determine la causa del fallecimiento.

Esta sería la tercera víctima mortal hallada en un motel de Puebla en lo que va del mes de diciembre, por lo que autoridades exhortan a los establecimientos a reforzar sus medidas preventivas de seguridad para el bienestar de sus usuarios.

Suman tres personas muertas en moteles de Puebla en lo que va de diciembre

El pasado 18 de diciembre una mujer fue hallada sin vida al interior de un motel El Paraíso ubicado sobre la carretera estatal a San Félix Hidalgo en el municipio de Atlixco en Puebla.

Se sabe que la víctima ingresó a bordo de un vehículo en compañía de un hombre, luego de varias horas, una empleada del lugar ingresó a la habitación para realizar la limpieza y fue entonces que encontró el cadáver.

El cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, sin embargo, se desconoce el paradero de la persona que estaba con ella antes de su muerte.

Cuatro días después, el 22 de diciembre un hombre murió en un motel Hawai ubicado sobre la carretera a Izúcar de Matamoros en Atlixco, Puebla.

Muere Hombre de la Comunidad LGBTQ+ al Interior de un Motel

De acuerdo a las investigaciones, una pareja perteneciente a la comunidad LGBTQ+ ingresó al establecimiento y dos horas después se escucharon gritos en la habitación.

La víctima salió con machas hemáticas y posteriormente se desvaneció hasta perder los signos vitales, mientras que su acompañante huyó del lugar.

Con información de Cristóbal Lobato y Genaro Zepeda

