Mujer Trans y su Pareja Fueron Hallados Sin Vida Luego de Ir a un Halloween en Puebla

Profunda indignación ha generado el hallazgo sin vida de Ángel Emilio "N" y Ángel Uriel "N" conocida como Grecia, quienes eran una pareja que pertenecía a la comunidad LGBT+; Sus cuerpos fueron hallados en un departamento ubicado en la colonia La Purísima del municipio de Tehuacán, Puebla.

Grecia de 19 años de edad y Ángel Emilio de 21 años habían sido reportados como desaparecidos desde el 1 de noviembre de 2025, luego de que ambos asistieron a un Halloween. Tras varios días de búsqueda, autoridades y familiares los encontraron muertos al interior de una vivienda ubicada en la calle 5 Oriente y 15 Sur.

Hallan a dos personas muertas en departamento de Tehuacán, Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Grecia vestía un uniforme de porrista color azul con blanco la última vez que se le vio, además tenía un tatuaje monocromático en el pecho con su nombre actual; De Ángel Emilio "N" se desconoce la vestimenta que portaba al momento de la desaparición.

Investigan posible doblehomicidio de pareja LGBT+ en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reclasificó la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFDPCP/TEHUACAN-I/001612/2025 para determinar las causas de la muerte, incluyendo la línea de un posible crimen de odio por la identidad sexual.

Debido a las condiciones en la que fueron hallados ambos cadáveres, se investiga como presunto homicidio el hallazgo de la joven pareja. Cabe destacar que en el caso de Grecia podría clasificarse como un transfeminicidio.

Exigen justicia por muerte de Grecia y Ángel Emilio, miembros de colectivos LGBT+ en Tehuacán, Puebla

Grecia y Ángel Emilio eran reconocidos por su participación en colectivos de diversidad sexual en la región de Tehuacán por lo que Colectivos LGBT+ y Defensores de Derechos Humanos exigieron a las autoridades estatales que el caso sea investigado con perspectiva de género y diversidad sexual, además de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, así lo mencionó Kevin Williams, representante d uno de los colectivos.

Una partida dolorosa e irreparable, de una pareja muy jóven, y para la cual llegaremos hasta las últimas consecuencias de investigación, a través de la Fiscalía del Estado, exigiendo las causas que motivaron a este funesto deceso.

Cabe destacar que la comunidad LGBT+ no estuvo de acuerdo que en el boletín de búsqueda de Grecia, se le colocara su nombre masculino "Ángel Uriel", por lo que consideran que aún hay trabajo por hacer para la aceptación de las mujeres trans en la sociedad y con las autoridades.

