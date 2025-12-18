Abandonan el Cuerpo de un Hombre Metido en un Tambo en una Bodega en Puebla

El cadáver de un hombre fue localizado al interior de una bodega en la colonia Santa Catarina la mañana de este jueves 18 de diciembre, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en Puebla.

El hallazgo de restos humanos se confirmó en una propiedad que se ubica en la Avenida Libertad, esquina con Juventino Sánchez Ita. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era tío de un joven que se entrevistó con la policía.

Noticia relcionada: Hombre Muere Aplastado por una Unidad del Transporte Público en Puebla

Localizan cuerpo sin vide de un hombre entambado en San Francisco Totimehuacan, Puebla

El sobrino del hombre muerto, indicó que recibió el aviso de que su familiar se encontraba al interior de la bodega, en un tambo que estaba cubierto con bolsas de plástico.

Policías Municipales de Puebla acordonaron la zona y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para proceder con las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realiza el levantamiento de cadáver.

Muere Trabajador de Gobierno al Interior de la Secretaría de Finanzas de Puebla

Un hombre fue localizado muerto dentro de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración ubicada en la 11 Oriente 224 entre la 20 y la 24 Sur de la colonia Azcárate del municipio de Puebla.

Personal de la Policía Auxiliar que custodia el inmueble solicitó el apoyo de paramédicos para auxiliar a un licenciado que se encontraba inconsciente en el piso a un costado de su bicicleta.

Roban Cadáver de una Mujer Hospitalizada por Herida de Bala en Acatzingo

Se confirmó que la vcítima respondía en vida a nombre de Enrique Moisés "N", y que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes.

El hombre era trabajador del área de Dirección General de Gobierno en Sistemas y Administración de Tecnologías de la Información (SAIT).

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR