Un hombre perdió la vida al interior del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones "Verdad y Vida" ubicado en la Diagonal Defensores de la República número 338 en la ciudad de Puebla.

La tarde de este 26 de octubre, elementos policiales fueron notificados sobre el hecho sucedido en el inmueble de la colonia Lázaro Cárdenas y confirmaron que uno de lo internos ya no contaba con vida, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Investigan muerte de un interno al interior de anexo en Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sitio para llevar acabo las diligencias correspondientes, entre ellas, la recolección de indicios y fotografías de la escena.

La identidad de la víctima se mantiene como reservada, sin embargo, dieron a conocer que se trataba de un hombre de 38 años de edad que había sido ingresado al anexo hace apenas unos días.

Familiares piden justicia tras muerte de paciente en un anexo. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Las autoridades dieron inició con las investigaciones para esclarecer la muerte del interno, por lo que comenzaron a entrevistar a las personas presentes para establecer la mecánica de los hechos.

A decir de los familiares, su paciente murió a consecuencia de los golpes y agresiones que recibió durante su internamiento de tan solo unos días, sin embargó, será la necropsia realizada en el laboratorio del Servicio Médico Forense (Semefo) la que arroje las verdaderas causas de su fallecimiento, por lo tanto se realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias subsecuentes.

Cabe destacar que de acuerdo a la guía para la operación de establecimientos privados, que brinden servicios de Tratamiento Residencial de Atención a las Adicciones en México, las instalaciones deben contar con clave única de inscripción en la fachada, consultorio médico, comedor y áreas recreativas, entre otras más, sin embargo, este centro no cumple con todo.

Centro de Rehabilitación contra Adicciones en la mira de autoridades. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Las autoridades realizaran las indagatorias pertinentes en este Centro de Rehabilitación para cerciorarse que los pacientes se encuentren en un lugar adecuado en el que se brinden los procedimientos correctos y que su integridad no se vea afectada.

