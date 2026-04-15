Hombre Muere tras Caerle una Barda Encima en un Barrio de Amozoc, Puebla

La tarde de este miércoles 15 de abril de 2026 se reportó la muerte de un hombre al que le cayó una barda encima en el Barrio de San José Victoria en el municipio poblano de Amozoc.

La víctima se encontraba caminando por el Fraccionamiento Rinconada ubicado en la demarcación antes mencionada cuando la estructura colapsó dejándola enterrada en el sitio.

Muere hombre tras caerle una barda en el Barrio de San José Victoria de Amozoc, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles cuando se reportó la caída de una barda encima de un hombre en el Barrio de San José Victoria del municipio de Amozoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba caminando sobre la banqueta junto a un predio en construcción en el Fraccionamiento Rinconada cuando la estructura cayó sobre él, quitándole la vida de forma instantánea.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil municipal de Amozoc para atender el incidente, confirmando que el hombre sepultado por los escombros ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal por este siniestro permanece en calidad de desconocida. Se iniciaron realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho.

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Rescatan con vida a trabajador enterrado durante obras en Huejotzingo, Puebla

En el municipio de Huejotzingo en Puebla, un trabajador de la construcción fue rescatado con vida luego de quedar atrapado bajo tierra mientras realizaba labores de mantenimiento en un drenaje.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 9 de abril en el Cuarto Barrio, donde Víctor Manuel de 22 años, realizaba una excavación cuando un alud de tierra colapsó y lo sepultó parcialmente.

Rescatan a Joven Trabajador que Estaba Atrapado Bajo Tierra en Huejotzingo, Puebla

Compañeros de trabajo y vecinos que presenciaron el accidente iniciaron de inmediato las maniobras para liberarlo. Minutos después, personal de Protección Civil Municipal se sumó a las labores de rescate, logrando extraer al joven con vida.

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Con información de N+

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