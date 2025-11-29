Automóvil se Incendia al Interior de un Inmueble Abandonado en Puebla

La madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025 se reportó el incendio de un automóvil que se encontraba al interior de un domicilio abandonado en la ciudad de Puebla.

El siniestro tuvo que ser atendido por las autoridades, quienes tuvieron que trasladarse a la calle Enrique Pando de la colonia Historiadores para poder sofocar las llamas que emanaban del vehículo.

Se incendia automóvil en un inmueble abandonado de la colonia Historiadores de Puebla

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, en coordinación con Policía Estatal Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizaron maniobras de control y sofocación hasta eliminar por completo el fuego.

A pesar de que el vehículo quedó en pérdida total, el siniestro no representó riesgo para estructuras cercanas ni para la población. No se reportan personas lesionadas y el área quedó sin riesgo.

Se incendia local que almacenaba tarimas en San Martín Texmelucan, Puebla

La mañana del pasado 28 de noviembre un local donde se almacenaban tarimas se incendió sobre la carretera federal México-Puebla a la altura de San Baltazar Temaxcalac, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan.

De manera conjunta con Policía Estatal Bomberos de la SSP Puebla, autoridades municipales de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tlahuapan e Ixtacuixtla, así como con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizaron acciones de control, remoción y sofocación en un área donde se quemaba madera, plástico y PET.

Fuego Consume Local donde se Almacenaban Tarimas en Puebla

No hubo personas lesionadas ni población en riesgo. El fuego quedó controlado y bajo supervisión del municipio para concluir las maniobras de remoción.

Con información de Protección Civil de Puebla

