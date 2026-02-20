Llamas de un Incendio Consumen Vegetación del Cerro San Antonio Virreyes en Puebla

Una columna de humo de varias decenas de metros de altura generó un fuerte incendio en el cerro de la Colonia San Antonio Virreyes del municipio de Oriental en Puebla, entre las comunidades de Cuyoaco y Libres.

La tarde de este viernes 20 de febrero, usuarios de la carretera Perote–Puebla con dirección a la capital poblana, reportaron el siniestro, cuyo fuego se está propagando por la vegetación.

Se queman plantas y árboles del Cerro San Antonio Virreyes en Oriental

Más tarde la Coordinación de Protección Civil del Estado de Puebla confirmó el suceso, e informaron que ya se atiende el incendio para tratar de sofocar las llamas del Cerro San Antonio Virreyes.

Se sabe que las labores de sofocación las realiza personal de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de Oriental. El incendio puso en alerta a la población debido a la magnitud de las llamas y la columna de humo.

Con información de N+

JAPR

