Infracciones y Fotomultas para Vehículos con Placas Foráneas en Puebla 2026; Esto Debes Saber

Luego de los fatales accidentes de tránsito registrados recientemente en Puebla, las autoridades determinaron poner en marcha un operativo de "Velocidad Segura" dirigidos a vehículos con placas foráneas que excedan límites de velocidad.

De acuerdo a las autoridades, el 70% de las fotomultas en Puebla son registradas por unidades con matrículas de Tlaxcala, los cuales se convierten en generadores potenciales de hechos viales.

Por esa razón el Gobierno del Estado emprenderá un operativo para sancionar a conductores con matrículas foráneas que no respeten los límites de velocidad a partir de enero del 2026.

Operativo "Velocidad Segura" podrá realizarle en la Vía Atlixcáyotl, la Recta Cholula y el Periférico Ecológico

La Secretarías de Seguridad, así como Movilidad y Transporte junto con los ayuntamientos de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula desplegarán el operativo "Velocidad Segura" en avenidas como la Vía Atlixcáyotl, la Recta Cholula y el Periférico Ecológico.

Operativo "Velocidad Segura" en Puebla Aplicará para Vehículos con Placas Foráneas

Es importante aclarar que esto será solo para aquellos que infrinjan el reglamento vial, principalmente que circulen fuera de los límites de velocidad. Si alguien es sorprendido en flagrancia será detenido, le retirarán placa, la multa se pagará en Puebla y notificarán por las vías oficiales.

También consideran que las fotoinfracciones que se capturen a vehículos foráneos, se concentren en una base de datos y, en el momento de detener a alguna de estas unidades se puedan aplicar las sanciones correspondientes.

Algunos poblanos han optado por tramitar el emplacamiento en otros estados para evadir los pagos vigentes en Puebla y las fotoinfracciones, sin embargo, las autoridades trabajan para erradicar la impunidad vial.

¿Habrá reductores en la Vía Atlixcáyotl? Autoridades consideran un rediseño

A pesar de los operativos para que vehículos con placas foráneas no excedan límites de velocidad, autoridades estatales no descartan la posibilidad de hacer un rediseño en la Vía Atlixcáyotl, el cual podría incluir reductores de velocidad.

El Coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, comentó que autoridades y especialistas analizan dichos cambios, esto mencionó al respecto.

Estamos haciendo un análisis con la Secretaría de Movilidad para saber si es necesaria alguna intervención mayor en la Vía Atlixcayotl como lo han comentado sobre reductores de velocidad o algún otro dispositivo a partir de este análisis lo vamos a determinar.

De igual forma, aclaró que nadie será sujeto de revisión por portar placas de otros estados, más bien si pasan por algún punto de revisión a alta velocidad serán detenidos e infraccionados.

Con información de Ana Celia Lara y Héctor Rangel

