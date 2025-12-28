Muere Joven Ahogado luego de Tratar de Recuperar un Balón con el que Jugaba en Puebla

Durante el fin de semana fue localizado el cuerpo sin vida de un menor de 17 años en la Presa de Tenango, ubicada en el paraje “Los Pinos” del municipio de Huauchinango en Puebla.

Cuerpos de emergencia estatales y municipales, rescataron los restos de un joven menor de edad en el cuerpo de agua. Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres recibió el reporte y de manera inmediata se activó un operativo con personal del municipio

En el operativo coordinado de búsqueda también participaron elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Huauchinango.

Joven trata de recuperar balón en Presa de Tenango en Huauchinango y muere ahogado

El joven, presuntamente jugaba con una pelota a la orilla de la presa y al caer el balón al agua, ingresó a recuperarlo, sumergiéndose en una zona de aproximadamente 2.50 metros de profundidad.

Su cuerpo fue recuperado la tarde del sábado 27 de diciembre. Luego del accidente Protección Civil hizo un exhorto a la población a no meterse a nadar sin supervisión en presas, ríos o pozos.

Se recomienda respetar las señalizaciones de riesgo y a que las familias promuevan la cultura de la prevención, especialmente cuando hay menores de edad que podrían estar en peligro.

Rescatan cuerpo de hombre ahogado en el Río Alseseca de Puebla

El pasado lunes 23 de junio vecinos de la Colonia La Hacienda ubicada en Puebla capital reportaron el hallazgo de un cadáver al fondo del Río Alseseca. De acuerdo con autoridades el cuerpo estaba flotando debajo del puente que cruza el Circuito Juan Pablo II y el cruce con la Calle Primer Jardín de Corralejo de la ciudad.

Elementos de rescate urbano de Protección Civil Municipal en coordinación con bomberos de la Policía Estatal laboraron en la zona para recuperar el cuerpo de una persona que terminó en calidad de desconocida.

