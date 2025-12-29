Joven Motociclista en Estado Grave Es Trasladado Vía Aérea a Hospital de Puebla

Un fuerte accidente dejó en estado grave a un motociclista en el municipio de Izúcar de Matamoros, afortunadamente el joven fue llevado a un nosocomio de la ciudad y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla capital.

De acuerdo con el reporte médico, se trata de un joven de 20 años de edad, quien ingresó al área de urgencias en el Hospital General de Izúcar de Matamoros, el pasado viernes 26 de diciembre, luego de derrapar en motocicleta.

Ante la complejidad del cuadro clínico, el nosocomio solicitó apoyo para llevarlo a una unidad de tercer nivel en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar en la ciudad de Puebla.

De manera inmediata, el sábado 27 se activó el protocolo de traslado aéreo en coordinación del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud, bajo estrictos protocolos de seguridad y atención médica especializada, con el objetivo de preservar la estabilidad del paciente durante su traslado.

Un paciente con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo, fractura temporoparietal izquierda e intoxicación etílica fue trasladado vía aérea desde el municipio de Acatlán de Osorio hasta la capital poblana.

El hombre de 32 años de edad ingresó al Hospital General de dicho municipio con un estado de salud grave por lo que se activó el protocolo para que pudiera recibir atención médica especializada.

Finalmente se realizó su traslado aéreo al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar, en la ciudad de Puebla el pasado 23 de diciembre; Esto en coordinación de Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud.

El traslado aéreo interhospitalario se llevó acabo con éxito; Cabe destacar que este servicio médico aéreo busca salvar vidas a los pacientes en situaciones de urgencia que se encuentren lejos de hospitales con especialidades.

