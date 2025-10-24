Adolescente con Dengue Grave Es Trasladado en Helicóptero Desde la Sierra Norte hasta Puebla

La mañana de este 24 de octubre un adolescente de 15 años de edad diagnosticado con dengue grave tuvo que ser trasladado en helicóptero desde Huauchinango para ser atendido en el Hospital de la Niñez Poblana en San Andrés Cholula, Puebla.

El menor de edad se reporta grave debido a la enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito; El paciente estaba siendo atendió en el Hospital General de Huauchinango, sin embargo, debido a las complicaciones tuvo que ser atendido en una unidad especializada.

La Secretaría de Salud, a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), coordinó con éxito el traslado aéreo hasta el helipuerto del Hospital General de Cholula y posteriormente fue llevado en una ambulancia terrestre hasta el Hospital de la Niñez Poblana ubicado en el Boulevard del Niño Poblano.

Autoridades de salud dieron a conocer que para este traslado se consideró la participación de dos aeromédicos, quienes brindaron atención y monitoreo continuo durante el vuelo, en cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de emergencia médica.

Así mismo, el Gobierno de Puebla garantizó los traslados médicos seguros para quien más lo necesita, principalmente para los pacientes quienes se encuentran en situación de riesgo en la Sierra Norte de la entidad.

¿Qué es el dengue grave? Síntomas que debes tomar en cuenta

El dengue es una enfermedad que transmite a través de piquetes de mosquitos, aunque en ocasiones puede durar solo un par de semanas, es importante acudir al médico ya que este puede ser mortal. Algunas de las síntomas principales son:

Fiebre alta

Dolor de cabeza y corporal

Náuseas

Erupciones cutáneas en la piel

Dolor detrás de los ojos

Vómitos

Agrandamiento de ganglios linfáticos

Se determina dengue grave cuando la persona comienza a presentar más síntomas que ponen en riesgo su vida, estos pueden incluir los siguientes.

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Respiración acelerada

Hemorragias en las encías o la nariz

Vómitos o heces con sangre

Piel pálida y fría

Debilidad general

Estas personas deben recibir atención médica especializada de inmediato para que no se agrave la situación.

En Puebla, trasladan en helicóptero a joven madre que acaba de dar a luz tras una hemorragia

Una joven madre fue trasaladada vía aérea después del parto cuando presentó hemorragia, presión arterial elevada, convulsiones y alteraciones en el ritmo cardíaco.

El pasado 22 de octubre, fue llevada desde el Hospital Integral de San Martín Texmelucan hacia el nosocomio de La Mujer en la ciudad de Puebla, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) brindó apoyo con aeromédicos quienes la atendieron durante el trayecto de la paciente de 23 años. La mujer recibe actualmente los cuidados que corresponden.

