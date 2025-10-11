Muere Recién Nacida que Había Sido Rescatada de un Hospital Inundado en Puebla

Se confirmó el fallecimiento de la recién nacida quien fue rescatada del Hospital IMSS-Bienestar Villa Ávila Camacho (La Ceiba) luego de las fuertes lluvias e inundaciones en el municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla.

Este sábado 11 de octubre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar lamentaron la muerte de la bebé quien había sido traslada al Hospital Integral de Xicotepec luego de su estado de salud reportado como grave.

La recién nacida fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré, asfixia neonatal y bajo peso, lamentablemente su situación se agravó luego de nacer en condiciones de riesgo tras el pasó de la tormenta tropical "Jerry" en la zona conocida como "La Ceiba".

De acuerdo con el reporte médico, la bebé presentó complicaciones respiratorias y bajo nivel de oxigenación desde su nacimiento, por lo que fue monitoreada de manera permanente y se mantuvo con apoyo de ventilación mecánica.

A pesar de ser trasladada al municipio de Xicotepec de Juárez de manera urgente vía terrestre para una mejor atención, la pequeña no logró sobrevivir.

Muere bebé recién nacida de un paro cardiorrespiratorio en Xicotepec de Juárez, Puebla

El personal médico del Hospital Integral de Xicotepec hizo todo lo posible que estuvo entre sus manos, sin embargo, la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y a pesar de realizarle labores de reanimación, la recién nacida dejó de respirar por lo que tuvieron que declarar su fallecimiento.

El Gobierno de Puebla lamentó los hechos y expresó su solidaridad con la familia quien vive una situación difícil pese a los esfuerzos para poder mantenerla con vida.

Cabe mencionar que la tormenta "Jerry" ha dejado en luto a Puebla por diversos incidentes registrados en la Sierra Norte de Puebla, lamentablemente suman diez decesos por deslaves y ocho personas continúan desaparecidas por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Con información del Gobierno de Puebla

