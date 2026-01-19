Mujer se Cuelga de su Auto para Evitar Robo en Puebla; Ya Detuvieron al Presunto Ladrón

Este lunes 19 de enero de 2025 fue detenido Mario “N” en calles de la colonia San José Xilotzingo al sur de la ciudad de Puebla, señalado por ser presunto responsable del delito de robo de vehículo en el Boulevard Valsequillo minutos antes.

El robo fue captado por la cámara de un teléfono celular, volviéndose viral rápidamente, ya que la supuesta propietaria de la unidad se trepó a la puerta abierta del lado del conductor para intentar evitar que el ladrón se concretara el delito.

Mujer intenta evitar el robo de su auto colgándose de la puerta en Boulevard Valsequillo de Puebla

Momentos de tensión se vivieron esta tarde sobre el Boulevard Valsequillo, donde un sujeto fue captado robando el vehículo particular a una mujer.

En las imágenes se observa cómo el presunto responsable aborda el automóvil aprovechando el descuido de la conductora.

Al percatarse del robo, la víctima intentó impedirlo colgándose de la unidad en movimiento, mientras gritaba y pedía auxilio a los automovilistas quienes circulaban por la zona.

A pesar del riesgo que representaba la acción, el sujeto continuó la marcha por varios metros, obligando a la mujer a soltarse, recibiendo atención posteriormente ya que sufrió una crisis nerviosa.

Detienen a Mario “N” por el presunto robo de vehículo en la colonia San José Xilotzingo de Puebla

Elementos de la Policía de la Ciudad, detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del delito de robo de vehículo en el Boulevard Valsequillo.

Durante el despliegue territorial, implementado en calles de la colonia San José Xilotzingo, los uniformados detuvieron a Mario “N”, de 50 años de edad.

El hombre fue presentado por su presunta participación en el delito de robo de vehículo, quedando a disposición de la autoridad correspondiente, junto con un teléfono celular, dinero en efectivo y el automóvil.

Cabe señalar que Mario “N”, ya contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud, robo a negocio y lesiones.

