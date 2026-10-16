Medio Ambiente

Alertan ante Posible Caída de Ceniza del Volcán Popocatépetl en Puebla

Las autoridades emitieron recomendaciones a la ciudadanía para evitar incidentes con el material expulsado por 'Don Goyo'

Alerta ante Caída de Ceniza del Volcán Popocatépetl en Puebla Recomendaciones'Don Goyo' permanece en Amarillo Fase 2 en el Semáforo de Actividad Volcánica. Foto: N+

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Ceniza del Popocatépetl podría caer en Puebla. Usa cubrebocas y evita el contacto con las partículas. Mantente informado y sigue las indicaciones oficiales.

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