Alertan ante Posible Caída de Ceniza del Volcán Popocatépetl en Puebla

Ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, el Gobierno del Estado de Puebla exhortó a la población a tomar precauciones ante la posible caída de ceniza volcánica.

De acuerdo con el reporte más reciente del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante las últimas 24 horas el coloso registró 23 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de ligera ceniza, vapor de agua y gases.

Este viernes 16 de octubre de 2026, las autoridades recomiendan a los habitantes de la entidad usar cubrebocas, cerrar puertas y ventanas, cubrir los depósitos de agua y proteger a los animales.

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También piden barrer la ceniza y depositarla en bolsas, sin utilizar agua para retirarla, a fin de evitar obstrucciones en los desagües. La recomendación es mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar la exposición innecesaria a estas partículas.

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Cabe destacar que el Cenapred mantiene a ‘Don Goyo’ en amarillo fase dos en el Semáforo de Actividad Volcánica, por lo que se espera que expulse ceniza durante las próximas horas.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ