Detienen a Hombre en Aeropuerto de CDMX por Caso de Extorsión en Puebla

Un poblano identificado como Miguel Ángel “N” fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ser presunto responsable del delito de extorsión contra un empresario del municipio de Tehuacán, Puebla.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), cumplieron con la orden de aprehensión luego de la denuncia realizada por un socio de la empresa “SOCORRO ROMERO SÁNCHEZ, S.A. de C.V.”.

Miguel Ángel “N” presuntamente extorsionó a su socio en empresa de Tehuacán, Puebla

De acuerdo con la investigación ministerial, la víctima y el imputado tuvieron discrepancias por presuntas irregularidades en los movimientos financieros y egresos no justificados en la empresa antes mencionada.

Derivado de dichos conflictos, el imputado presuntamente excluyó a la víctima y a su personal de confianza de la operación de la entidad comercial, y le exigió la entrega del 50% de las acciones.

Se sabe que en febrero de 2024, el hoy agraviado recibió llamadas telefónicas intimidatorias, presuntamente realizadas por Miguel Ángel “N”, quien habría amenazado con atentar contra su integridad y la de su familia en caso de no ceder sus participaciones accionarias.

Detienen a Miguel Ángel “N” en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

El Juez de Control con sede en Tehuacán libró la orden de aprehensión correspondiente por el delito de extorsión, con base en los datos de prueba aportados por la FGE Puebla.

En cumplimiento al mandato judicial, agentes investigadores en coordinación con la FGJ-CDMX, ejecutaron el mandamiento judicial en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El imputado fue trasladado e internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán, Puebla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial requirente para la continuación del proceso penal correspondiente.

Con información de FGE Puebla

