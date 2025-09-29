Exigían a Familia 15 Mil Pesos de Rescate por Falso Secuestro de su Hija en Puebla

Una familia originaria de la inspectoría de San Mateo Mendizábal en el municipio de Amozoc estuvo a punto de ser víctima de extorsión ya que sujetos desconocidos les marcaron para exigirles dinero como rescate por el presunto secuestro de su hija.

Los hechos ocurrieron este domingo 28 de septiembre de 2025, sin embargo, decidieron pedir ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), quienes evitaron que se concretara el delito.

SSP Puebla frustra intento de extorsión contra una familia de San Mateo Mendizábal, Amozoc

La SSP Puebla, informó que se frustró un intento de extorsión hacia una familia en la inspectoría de San Mateo Mendizábal del municipio de Amozoc.

A través de una llamada recibida en el C5i, el padre de familia alertó que mediante diversas llamadas extorsivas, sujetos le exigían el pago de 15 mil pesos, para la liberación de su hija que se encontraba secuestrada.

La Policía Estatal y la Policía Municipal de Amozoc, en coordinación con vecinos de la zona, se movilizaron para ubicar a la menor de apenas 12 años de edad, quien fue localizada a salvo y llevada a su domicilio para reencontrarse con sus padres.

Con la localización de la niña, se evitó que algún miembro de la familia realizara cualquier tipo de transferencia económica.

Familia sufre secuestro virtual en hotel del Centro Histórico de Puebla

El pasado 24 de septiembre una familia de cuatro integrantes fue víctima de un secuestro virtual cuando se hospedaban en un hotel del Centro Histórico de Puebla. La llamada de un delincuente provocó pánico entre los familiares quienes planeaban quedarse un par de días en la ciudad.

El hombre les exigió la cantidad de 7 mil pesos, mientras que los delincuentes obtenían más datos de otros familiares de las víctimas mediante videollamadas. Al día siguiente, contactaron a un pariente suyo en la Ciudad de México y le pidieron 300 mil pesos haciéndole creer que tenían secuestrada a su familia.

Secuestradores Virtuales Usaban Cabina de Audio en Cholula Puebla

Las autoridades lograron localizar a la familia encerrada en una habitación de un hotel del Centro Histórico de Puebla poniendo fin con la comunicación con los delincuentes.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ