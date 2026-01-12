Recuperan casi Dos Mil Litros de Combustible Presuntamente Robado en Puebla

Este lunes 12 de enero de 2026 se dio a conocer la recuperación de mil 900 litros de hidrocarburo presuntamente robado en la carretera federal Zacatlán-Huauchinango en el estado de Puebla.

Los recipientes con el combustible se encontraban al interior de una camioneta color rojo en aparente estado de abandono en dicho tramo carretero a la altura del municipio de Ahuazotepec.

Recuperan mil 900 litros de hidrocarburo robado en carretera federal Zacatlán-Huauchinango de Puebla

En operativo coordinado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Policía Municipal de Ahuazotepec, recuperó más de mil 900 litros de combustible presuntamente robado.

La intervención conjunta se implementó en un paraje ubicado en la carretera federal Zacatlán-Huauchinango, donde policías estatales y municipales localizaron una camioneta Nissan, pick up, de color rojo, en estado de abandono.

Al revisar el interior de la unidad, fueron localizados 11 recipientes de plástico que, en su conjunto, almacenaban alrededor de mil 900 litros de combustible.

Por los hechos con apariencia de delito, la camioneta y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Decomisan tres pipas presuntamente usadas para huachicol en Santa Rita Tlahuapan, Puebla

El pasado 8 de enero se dio a conocer el aseguramiento de tres pipas presuntamente utilizadas para transportar hidrocarburo robado en el municipio de Santa Rita Tlahuapan en el estado de Puebla.

Además de las unidades pesadas, en el mismo operativo de dicha demarcación poblana también se decomisó una motocicleta con reporte de robo y equipo para la extracción de combustible.

Aseguraron Más de 82 Mil Litros de Huachicol y 25 Pipas en Puebla

La evidencia asegurada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para poder iniciar con las investigaciones correspondientes.

