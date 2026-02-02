Muere Adulto Mayor Atropellado en un Cruce de la Diagonal Defensores de la República en Puebla

La mañana de este 2 de febrero un accidente dejó sin vida a una persona de la tercera edad luego de ser atropellada sobre la Diagonal Defensores de la República a la altura de la Avenida Héroe de Nacozari en la ciudad de Puebla.

La víctima se encontraba caminando cuando fue impactada fuertemente por un automóvil tipo sedán color negro con placas de circulación del estado de Puebla. La persona fue embestida por el lado izquierdo de la unidad dejando aboyado el cofre y el parabrisas destrozado.

De inmediato testigos del accidente trataron de auxiliar a la víctima y dieron aviso al número de emergencias, lamentablemente, murió de manera instantánea por lo que paramédicos no lograron llegar para intentar salvarle la vida. Esto agregó una persona que estaba presente.

Si se pasan el semáforo de acá de la 9 y la 44 está en rojo, o sea no está sincronizados y honestamente nosotros no tenemos un semáforo en el que podemos pasar tranquilamente.

Detienen a conductor tras atropellar a un adulto mayor en Puebla

Policías Municipales arribaron al sitio para acordonar la escena, cabe destacar que el conductor que iba manejando el vehículo se quedó en el lugar para intentar ayudar en lo necesario, por lo que posteriormente fue entrevistado por las autoridades.

Aunque no se dio a conocer la identidad de la víctima, se sabe que era un hombre de 70 años de edad aproximadamente, en tanto el conductor fue detenido por las autoridades para esclarecer el hecho y fincar responsabilidades.

Este fatal incidente provocó angustia entre los presentes quienes piden a los automovilistas manejar con mayor precaución, principalmente en las vialidades que son más transitadas como esta.

Ciclista fue atropellado por una unidad de transporte en Puebla

El pasado 14 de enero un ciclista fue embestido por una unidad de transporte público de la Ruta S19 en la calle Díaz Ordaz en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla en Cuautlancingo, Puebla.

Luego del impacto, el hombre cayó al piso y sufrió algunos golpes, por lo que permaneció inmóvil por unos minutos. automovilistas quienes pasaban por el lugar solicitaron ayuda de una ambulancia.

Transporte Público Atropella a un Ciclista en Puebla

Sin embargo, el chofer aceptó la culpa, llamó a la aseguradora y se puso de acuerdo con el afectado para llevarlo a una clínica particular.

Tras llegar a un arregló al lesionado lo subieron a la unidad de transporte públicos junto con su bicicleta y acudieron a que recibiera asistencia médica.

Con información de N+

MCS