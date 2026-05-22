Pareja Sufre Accidente de Moto en la Autopista México-Puebla: Una Mujer Murió

Una mujer pasajera de motociclista murió esta mañana de viernes 22 de mayo, luego de que el vehículo derrapara en carriles centrales de la autopista México-Puebla, cerca del puente de La María.

El fatal accidente ocurrió pasando las instalaciones de la Guardia Nacional (GN); el conductor logró sobrevivir mientras que el cuerpo de la víctima mortal terminó sobre la lateral de la vialidad.

Fatal Accidente en Lateral de la Autopista México-Puebla Hoy Viernes

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Cierran lateral de la autopista por accidente de moto en Puebla

Una versión indicaba que otro vehículo los embistió, pero de acuerdo con los primeros peritajes se refiere que la motocicleta derrapó por las condiciones del camino y la velocidad a la que circulaban los ocupantes.

El hombre lesionado fue atendido por paramédicos mientras que la lateral de la autopista México-Puebla fue cerrada en su totalidad para permitir las diligencias correspondientes y levantamiento de cadáver.

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Con información de N+

JAPR