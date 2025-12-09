Muere Niña de Siete Años Intoxicada por Gas LP en Puebla: Sus Hermanos Están Hospitalizados

Tres menores fueron ingresados de emergencia al Hospital General de Huejotzingo en Puebla, tras una severa intoxicación por gas LP. Los afectados son hermanos y una de las víctimas no logró sobrevivir.

Una niña de 7 años de edad, perdió la vida minutos después de llegar a urgencias, mientras que sus dos hermanos, de 12 y 5 años, permanecen hospitalizados en estado delicado.

De acuerdo con la información recabada, los tres hermanos vivían en un domicilio del Fraccionamiento Paseo de Los Sauces.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio (SSC), quienes participaron en los traslados informaron que al llegar al lugar, les mencionaron que se encontraban solos cuando ocurrió la exposición del combustible.

La policía evitó sustracción de menores durante la emergencia. Foto: Gobierno de Huejotzingo

Niños intoxicados en Paseo de Los Sauces en Huejotzingo se encontraban solos en su casa

Por su parte, la madre evadió explicar cómo ocurrió el incidente y el padre tampoco aportó datos, lo que ha generado incertidumbre sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya inició la investigación para esclarecer por qué los menores se encontraban solos y por qué quedaron expuestos al gas LP.

En tanto, los dos sobrevivientes continúan recibiendo atención médica especializada.

Con información de N+

JAPR