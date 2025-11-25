Noche de Estrellas 2025 en Puebla: Habrá Más de 150 Telescopios para Observar el Espacio

El próximo 29 de noviembre de 16:00 a 23 horas más de 150 telescopios estarán viendo al cielo durante la Noche de las Estrellas 2025 en San Andrés Cholula, Puebla.

El Museo Regional de Cholula será la sede de 90 talleres de ciencia y tecnología; 10 conferencias de divulgación; actividades culturales y planetarios itinerantes.

Este martes anunciaron los talleres, conferencias, planetarios itinerantes y más de 150 telescopios para la observación astronómica en La Noche de las Estrellas 2025.

Noche de Estrellas 2025 se celebrará en el Museo Regional de Cholula

La Directora de Museos, Cecilia Márquez Rojas, hizo la invitación al público en general para no perderse esta experiencia.

Aquí la ciencia y la cultura se fusionan para transformar estos patios en energía pura vengan a vivirlo con nosotros (...) los esperamos para descubrir, brillar y celebrar.

La actividad se une a los festejos del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología cuántica, que celebra los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y los 10 años de la inauguración del Observatorio de Rayos Gama, ubicado en la Sierra Negra de Puebla.

San Andrés Cholula será la sede más grande en Puebla para el evento de la Noche de Estrellas 2025

José Ramón Valdés Parra, coordinador de Astrofísica del INAOE, presentó la Noche de las Estrellas 2025 a efectuarse el 29 de noviembre en el Museo Regional de Cholula, en la que se espera la participación estimada de 10 mil personas.

Durante la presentación, también se avisó que habrá talleres y charlas especializadas relativas a la observación de los fenómenos astronómicos.

Vamos a tener más de 150 telescopios para la observación astronómica que hacemos a partir de las siete de la noche aproximadamente.

Evento La Noche de las Estrellas 2024 en la BUAP, Puebla

La Noche de las Estrellas es el evento de divulgación científica más importante del país. Al interior del estado de Puebla habrá 26 sedes para la observación de las estrellas.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR

