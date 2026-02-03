Aeropuerto Hermanos Serdán de Puebla Tendrá 12 Nuevos Vuelos ¿Cuáles Son los Destinos?
N+
El Gobierno del Estado de Puebla anunció que el Aeropuerto Hermanos Serdán de Puebla estrenará nueve vuelos nacionales y tres internacionales.
COMPARTE:
Este martes 3 de febrero de 2026 se anunciaron 12 nuevos vuelos en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla, nueve nacionales y tres internacionales, a partir del 1 de junio, con el objetivo de acercar a la entidad con otros destinos, fortalecer el comercio, la actividad cultural y turística.
En N+ Puebla te contaremos todo acerca de las nuevas rutas aéreas que se ofertarán en la estación aeroportuaria ubicada en el municipio de Huejotzingo.
Noticia relacionada: Inicia Operaciones Nueva Ruta Aérea entre Puebla y Nueva York: Fechas y Horario de Vuelos
Estos son los 12 nuevos destinos del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo, Puebla
De los 12 nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla serán tres internacionales hacia:
- Nueva Jersey
- Houston
- Los Ángeles
En tanto los nueve nacionales se dirigirán a:
- Aguascalientes
- Guanajuato
- San Luis Potosí
- Tuxtla Gutiérrez
- Villahermosa
- Huatulco
- Puerto Vallarta
- San José del Cabo
- Zihuatanejo
Criterios para elección de las nuevas rutas aéreas en Puebla
El ejecutivo estatal, Alejandro Armenta señaló que esta acción fue resultado de un esfuerzo coordinado del Gobierno del Estado, orientada a ampliar la conectividad aérea y a consolidar a Puebla como un punto estratégico para la movilidad, el turismo y la actividad productiva, con una planeación alineada a la vocación industrial, económica y demográfica de la entidad.
Por su parte el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, subrayó que la conectividad con destinos como el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, abrió una oportunidad clave de vinculación con más de 2.5 millones de poblanos radicados en esa región.
Explicó que las rutas se definieron con base en criterios económicos y de movilidad, y resaltó la relevancia de destinos estratégicos como Houston y Los Ángeles por su peso comercial y la presencia de población mexicana.
Historias recomendadas:
- Pasajeros Poblanos Quedan Varados por Días en Aeropuerto de Tijuana
- Más de 100 Agentes de Guardia Nacional Vigilan el Aeropuerto
- Puebla Busca que Tren Una al AIFA con Aeropuerto de Huejotzingo
Con información de N+
GMAZ