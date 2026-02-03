Aeropuerto Hermanos Serdán de Puebla Tendrá 12 Nuevos Vuelos ¿Cuáles Son los Destinos?

Este martes 3 de febrero de 2026 se anunciaron 12 nuevos vuelos en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla, nueve nacionales y tres internacionales, a partir del 1 de junio, con el objetivo de acercar a la entidad con otros destinos, fortalecer el comercio, la actividad cultural y turística.

En N+ Puebla te contaremos todo acerca de las nuevas rutas aéreas que se ofertarán en la estación aeroportuaria ubicada en el municipio de Huejotzingo.

Estos son los 12 nuevos destinos del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo, Puebla

De los 12 nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla serán tres internacionales hacia:

Nueva Jersey

Houston

Los Ángeles

En tanto los nueve nacionales se dirigirán a:

Aguascalientes

Guanajuato

San Luis Potosí

Tuxtla Gutiérrez

Villahermosa

Huatulco

Puerto Vallarta

San José del Cabo

Zihuatanejo

Criterios para elección de las nuevas rutas aéreas en Puebla

El ejecutivo estatal, Alejandro Armenta señaló que esta acción fue resultado de un esfuerzo coordinado del Gobierno del Estado, orientada a ampliar la conectividad aérea y a consolidar a Puebla como un punto estratégico para la movilidad, el turismo y la actividad productiva, con una planeación alineada a la vocación industrial, económica y demográfica de la entidad.

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, subrayó que la conectividad con destinos como el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, abrió una oportunidad clave de vinculación con más de 2.5 millones de poblanos radicados en esa región.

Explicó que las rutas se definieron con base en criterios económicos y de movilidad, y resaltó la relevancia de destinos estratégicos como Houston y Los Ángeles por su peso comercial y la presencia de población mexicana.

