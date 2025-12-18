Volcó una Camioneta Después de Chocar contra una Van de Transporte Público en Puebla

La tarde de este jueves 18 de diciembre de 2025 se registró un aparatoso accidente entre una unidad del transporte público de la Ruta S19 y una camioneta en la ciudad de Puebla.

El siniestro vial ocurrió entre las calles 10 Poniente y 29 B Norte en la colonia Villas de San Alejandro y dejó por lo menos a ocho personas lesionadas.

Choca camioneta con una del transporte público en colonia Villas de San Alejandro de Puebla

Este jueves se reportó un choque entre una unidad del transporte público de la Ruta S19 con una camioneta particular en la colonia Villas de San Alejandro de la capital poblana.

Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quienes realizaron labores de mitigación de riesgos por derrame de líquidos.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron ocho las personas lesionadas por el incidente, por lo que tuvieron que recibir atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

