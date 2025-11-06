Se Busca al "Michi Cobrador" de Puebla: El Gato que Fue Robado Necesita Tomar su Medicamento
N+
El gatito se hizo famoso por acompañar durante toda la jornada a un chofer de la ruta "Los Morados" en Puebla.
COMPARTE:
Han pasado 48 horas desde la desaparición de Zafiro, el gato que se hizo famoso por acompañar a un chofer de la Ruta JBS conocida como Los Morados, por las calles de Puebla capital.
De acuerdo con Benjamín, conductor y dueño del felino, el "michi cobrador" fue sustraido por usuarios de la unidad 48 de la Ruta JBS, durante su recorrido habitual el pasado martes 4 de novbiembre.
Noticia relacionada: Pasajeros se Robaron a Zafiro, el Famoso "Michi Cobrador" de una Ruta de Transporte en Puebla
Ofrecen recompensa por el rescate de Zafiro el "michi cobrador" de la Ruta Los Morados
Después de dos días de desconocer su paradero, se han impreso carteles para agilizar su pronta localización, pidiendo las personas que se lo llevaron que sea devuelto para poder darle el tratamiento que requiere.
El chofer de la Ruta Los Morados explicó para NMás Puebla, que Zafiro sufre de deficiencia de calcio y requiere aplicación de gotas especiales cada 8 horas, por lo que es necesario que regrese a su hogar.
Zafiro es parte de la familia de Benjamín y necesita tomar su medicamento
El michi cobrador no solo viajaba de norte a sur en la ciudad sino que además ayuda a cobrar y hacer las cuentas del día. Según Benjamín tiene una labor muy importante y nada sencilla.
Zafira brindaba compañía a los pasajeros de la unidad 48 y les robaba una sonrisa durante el trayecto. Incluso muchas personas le tomaban fotos o videos para guardar el recuerdo de haber viajado con él.
Ahora se espera que con ayuda de la sociedad y la caridad de las personas que se lo llevaron contra su voluntad, Zafiro regrese con su dueño y retome su tratamiento médico.
Historias recomendadas:
- Se Robaron a Zafiro: El Gato Cobrador Desapareció de Los Morados
- Muere un Gato que Fue Objeto de Agresión Sexual en Puebla
- Viral: Gato Finge Ser Peluche para No Jugar con Bebé
Con información de N+
JAPR